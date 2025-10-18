Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Пионерос - Neza FC 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: ПионеросNeza FC, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Андрес Квинтана Роо.

МСК, 9 тур, Стадион: Олимпико Андрес Квинтана Роо
Мексика - Сегунда Дивизион
Пионерос
7'
Завершен
1 : 0
18 октября 2025
Neza FC
Смотреть онлайн
Пионерос icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Пионерос - 1-ый Гол
11'
Угловой
Neza FC - Угловой
11'
Угловой
Neza FC - Угловой
14'
Угловой
Neza FC - Угловой
20'
Угловой
Neza FC - Угловой
23'
Угловой
Neza FC - Угловой
35'
Угловой
Neza FC - Угловой
39'
Угловой
Neza FC - Угловой
45+3'
Угловой
Neza FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Neza FC - Угловой
53'
Угловой
Neza FC - Угловой
70'
Угловой
Пионерос - Угловой
81'
Угловой
Neza FC - Угловой
85'
Угловой
Neza FC - Угловой
90+5'
Угловой
Neza FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Пионерос — Neza FC

Команда Пионерос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Neza FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Пионерос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Neza FC забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Пионерос Пионерос
45%
Neza FC Neza FC
55%
Атаки
81
94
Угловые
1
13
Удары мимо ворот
8
16
Удары в створ ворот
3
5
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
