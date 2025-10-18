Смотреть онлайн Пионерос - Neza FC 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Пионерос — Neza FC, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Андрес Квинтана Роо.
Превью матча Пионерос — Neza FC
Команда Пионерос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Neza FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Пионерос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Neza FC забивает 1, пропускает 1.