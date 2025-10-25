Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион : Tigres de Álica FC — Текос , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Tigres de Álica FC — Текос

Команда Tigres de Álica FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-8. Команда Текос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-8. Команда Tigres de Álica FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Текос забивает 1, пропускает 1.