25.10.2025

Смотреть онлайн Tigres de Álica FC - Текос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Tigres de Álica FCТекос, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Tigres de Álica FC
24'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Текос
Смотреть онлайн
Tigres de Álica FC icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Tigres de Álica FC - Угловой
17'
Угловой
Tecos - Угловой
20'
Угловой
Tigres de Álica FC - Угловой
24'
Tigres de Álica FC - 1-ый Гол
28'
Угловой
Tecos - Угловой
33'
Угловой
Tecos - Угловой
34'
Угловой
Tecos - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
49'
Угловой
Tigres de Álica FC - Угловой
62'
Угловой
Tigres de Álica FC - Угловой
70'
Угловой
Tecos - Угловой
89'
Угловой
Tecos - Угловой
90+2'
Угловой
Tecos - Угловой
90+6'
Угловой
Tecos - Угловой
90+7'
Угловой
Tecos - Угловой
90+7'
Угловой
Tecos - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2

Превью матча Tigres de Álica FC — Текос

Команда Tigres de Álica FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-8. Команда Текос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-8. Команда Tigres de Álica FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Текос забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Tigres de Álica FC Tigres de Álica FC
46%
Текос Текос
54%
Атаки
85
72
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
4
Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
