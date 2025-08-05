05.08.2025
Смотреть онлайн Вест Аделаида - Аделаида 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Товарищеские матчи: Вест Аделаида — Аделаида . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куперс.
МСК, Стадион: Стадион Куперс
Австралия - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 9
05 августа 2025
Аделаида
5'
6'
32'
46'
53'
63'
64'
85'
88'
Текстовая трансляция
5'
Аделаида - 1-ый Гол
6'
Аделаида - 2-ой Гол
9'
Аделаида - Угловой
15'
Аделаида - Угловой
15'
Аделаида - Угловой
16'
Аделаида - Угловой
17'
Аделаида - Угловой
22'
Аделаида - Угловой
32'
Аделаида - 3-ий Гол
45+1'
Вест Аделаида - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 0,1
46'
Аделаида - 4-ый Гол
53'
Аделаида - 5-ый Гол
63'
Аделаида - 6-ый Гол
64'
Аделаида - 7-ый Гол
65'
Вест Аделаида - Угловой
69'
Аделаида - Угловой
72'
Аделаида - Угловой
84'
Аделаида - Угловой
85'
Аделаида - 8-ый Гол
88'
Аделаида - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:9 : 0,1
Статистика матча
Атаки
42
77
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
0
14
