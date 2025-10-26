Превью матча Серпа — Portimonense B

Команда Серпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Portimonense B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Серпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Portimonense B забивает 1, пропускает 1.