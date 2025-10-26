Смотреть онлайн Серпа - Portimonense B 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Серпа — Portimonense B, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sintetico Complexo Desportivo Manuel Baiao.
Превью матча Серпа — Portimonense B
Команда Серпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Portimonense B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Серпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Portimonense B забивает 1, пропускает 1.