26.10.2025

Смотреть онлайн Серпа - Portimonense B 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Национальный чемпионат: СерпаPortimonense B, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sintetico Complexo Desportivo Manuel Baiao.

МСК, 7 тур, Стадион: Campo Sintetico Complexo Desportivo Manuel Baiao
Португалия - Национальный чемпионат
Серпа
82'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Portimonense B
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Серпа icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Серпа - Угловой
28'
Угловой
Серпа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Серпа - Угловой
58'
Угловой
Portimonense B - Угловой
75'
Угловой
Серпа - Угловой
82'
Серпа - 1-ый Гол
90+5'
Угловой
Серпа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Серпа — Portimonense B

Команда Серпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Portimonense B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Серпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Portimonense B забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Серпа Серпа
62%
Portimonense B Portimonense B
38%
Атаки
90
88
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
5
2
Игры 7 тур
26.10.2025
Серпа
1:0
Portimonense B
Завершен
26.10.2025
Alverca B
1:2
Juventude de Evora
Завершен
26.10.2025
CD Celoricense
3:3
Gd Chaves B
Завершен
26.10.2025
Депортиво де Камаша
0:1
СК Вианенсе
Завершен
26.10.2025
АД Мачичо
0:1
Сан-Мартинью
Завершен
26.10.2025
Браганса
1:0
Брито ФК
Завершен
26.10.2025
Мирандела
1:0
Деспортиво Монсао
Завершен
26.10.2025
Ориентал
0:0
Лулетано ДиСи
Завершен
26.10.2025
Мариалвас
0:1
Оливейра Х
Завершен
26.10.2025
Comercio Industria
1:2
Малвейра
Завершен
26.10.2025
ГД Витория де Серначе
4:0
АК Мариньенсе
Завершен
26.10.2025
ГД Ресенде
0:0
Aparecida FC
Завершен
26.10.2025
Говея
0:1
Florgrade FC
Завершен
26.10.2025
Вила Меа
0:0
Альпендорада
Завершен
26.10.2025
ФК Мортагуа
0:0
Samora Correia
Завершен
26.10.2025
Кастело
3:0
УД Серра
Завершен
26.10.2025
Униан Ламаш
2:1
Кинфаес
Завершен
26.10.2025
Анадия
1:3
Лека
Завершен
26.10.2025
Naval 1893
2:0
ГД Пениче
Завершен
26.10.2025
Салгейруш
0:1
Ребордоса
Завершен
26.10.2025
Бейра-Мар
2:0
СК Вила Реал
Завершен
26.10.2025
Алкочетензе
1:0
Синтренше
Завершен
26.10.2025
Juventude Desportiva Lajense
0:1
Фатима
Завершен
26.10.2025
Электрико
3:0
Лузитания
Завершен
Комментарии к матчу
