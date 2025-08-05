05.08.2025
Смотреть онлайн ФК Коув - Резерв - Саут Аделаида - Резерв 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: ФК Коув - Резерв — Саут Аделаида - Резерв . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
ФК Коув - Резерв
16'
21'
24'
32'
76'
90'
Завершен
6 : 1
05 августа 2025
ФК Коув - Резерв
16'
ФК Коув - Резерв
21'
ФК Коув - Резерв
24'
ФК Коув - Резерв
32'
Счет после первого тайма 4:0
ФК Коув - Резерв
76'
ФК Коув - Резерв
90'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
16'
ФК Коув - Резерв - 1-ый Гол
21'
ФК Коув - Резерв - 2-ой Гол
24'
ФК Коув - Резерв - 3-ий Гол
32'
ФК Коув - Резерв - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
48'
South Adelaide Panthers Reserves - Угловой
49'
ФК Коув - Резерв - Угловой
52'
South Adelaide Panthers Reserves - Угловой
52'
South Adelaide Panthers Reserves - 5-ый Гол
66'
South Adelaide Panthers Reserves - Угловой
76'
ФК Коув - Резерв - 6-ый Гол
83'
ФК Коув - Резерв - Угловой
86'
South Adelaide Panthers Reserves - Угловой
88'
ФК Коув - Резерв - Угловой
90'
ФК Коув - Резерв - 7-ый Гол
90+3'
ФК Коув - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 6:1
Превью матча ФК Коув - Резерв — Саут Аделаида - Резерв
Статистика матча
Атаки
93
109
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
13
1
Комментарии к матчу