05.08.2025

Смотреть онлайн Саутсайд Иглз - СВК Тандер 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: Саутсайд ИглзСВК Тандер . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Саутсайд Иглз
12'
76'
90+5'
Завершен
3 : 0
05 августа 2025
СВК Тандер
Саутсайд Иглз icon
12'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Саутсайд Иглз icon
76'
Саутсайд Иглз icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
СВК Тандер - Угловой
12'
Саутсайд Иглз - 1-ый Гол
14'
Угловой
СВК Тандер - Угловой
16'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
16'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
18'
Угловой
СВК Тандер - Угловой
22'
Угловой
СВК Тандер - Угловой
44'
Угловой
СВК Тандер - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
53'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
61'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
63'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
73'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
73'
Угловой
Саутсайд Иглз - Угловой
76'
Саутсайд Иглз - 2-ой Гол
90+5'
Саутсайд Иглз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,4

Превью матча Саутсайд Иглз — СВК Тандер

Статистика матча

Атаки
57
57
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
9
6
Комментарии к матчу
