05.08.2025
Смотреть онлайн ФК Норт Брисбен - Норт Пайн 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: ФК Норт Брисбен — Норт Пайн . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
ФК Норт Брисбен
34'
87'
Завершен
2 : 2
05 августа 2025
Норт Пайн
2'
62'
Текстовая трансляция
2'
Норт Пайн - 1-ый Гол
30'
Норт Пайн - Угловой
34'
ФК Норт Брисбен - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
ФК Норт Брисбен - Угловой
62'
Норт Пайн - 3-ий Гол
68'
Норт Пайн - Угловой
77'
ФК Норт Брисбен - Угловой
78'
ФК Норт Брисбен - Угловой
87'
ФК Норт Брисбен - 4-ый Гол
90+1'
Норт Пайн - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча ФК Норт Брисбен — Норт Пайн
Статистика матча
Атаки
65
71
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
6
12
