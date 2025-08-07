Фрибет 15000₽
07.08.2025

Смотреть онлайн Таммека Тарту U19 - Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) 07.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЭстония - Лига U19: Таммека Тарту U19Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Эстония - Лига U19
Таммека Тарту U19
22'
30'
35'
39'
56'
57'
59'
67'
69'
75'
77'
83'
86'
89'
Завершен
14 : 0
07 августа 2025
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19)
Смотреть онлайн
JK Tammeka Tartu U19 icon
22'
JK Tammeka Tartu U19 icon
30'
JK Tammeka Tartu U19 icon
35'
JK Tammeka Tartu U19 icon
39'
Счет после первого тайма 4:0
JK Tammeka Tartu U19 icon
56'
JK Tammeka Tartu U19 icon
57'
JK Tammeka Tartu U19 icon
59'
JK Tammeka Tartu U19 icon
67'
JK Tammeka Tartu U19 icon
69'
JK Tammeka Tartu U19 icon
75'
JK Tammeka Tartu U19 icon
77'
JK Tammeka Tartu U19 icon
83'
JK Tammeka Tartu U19 icon
86'
JK Tammeka Tartu U19 icon
89'
Матч закончился со счётом 14:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
12'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
15'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
16'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
19'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
22'
JK Tammeka Tartu U19 - 1-ый Гол
25'
Угловой
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
28'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
30'
JK Tammeka Tartu U19 - 2-ой Гол
33'
Угловой
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
35'
JK Tammeka Tartu U19 - 3-ий Гол
39'
JK Tammeka Tartu U19 - 4-ый Гол
42'
Угловой
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
43'
Угловой
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
56'
JK Tammeka Tartu U19 - 5-ый Гол
57'
JK Tammeka Tartu U19 - 6-ый Гол
59'
JK Tammeka Tartu U19 - 7-ый Гол
65'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
67'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
67'
JK Tammeka Tartu U19 - 8-ый Гол
69'
JK Tammeka Tartu U19 - 9-ый Гол
75'
JK Tammeka Tartu U19 - 10-ый Гол
77'
JK Tammeka Tartu U19 - 11-ый Гол
83'
JK Tammeka Tartu U19 - 12-ый Гол
84'
Угловой
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
86'
JK Tammeka Tartu U19 - 13-ый Гол
89'
JK Tammeka Tartu U19 - 14-ый Гол
Матч закончился со счётом 14:0

Превью матча Таммека Тарту U19 — Пойя-Таллин ЖК Вольта (19)

Статистика матча

Владение мячом
Таммека Тарту U19 Таммека Тарту U19
62%
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) Пойя-Таллин ЖК Вольта (19)
38%
Атаки
130
55
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
18
1
Удары в створ ворот
32
1
Комментарии к матчу
