07.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония - Лига U19: Таммека Тарту U19 — Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Эстония - Лига U19
Таммека Тарту U19
22'
30'
35'
39'
56'
57'
59'
67'
69'
75'
77'
83'
86'
89'
Завершен
14 : 0
07 августа 2025
Текстовая трансляция
10'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
12'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
15'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
16'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
19'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
22'
JK Tammeka Tartu U19 - 1-ый Гол
25'
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
28'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
30'
JK Tammeka Tartu U19 - 2-ой Гол
33'
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
35'
JK Tammeka Tartu U19 - 3-ий Гол
39'
JK Tammeka Tartu U19 - 4-ый Гол
42'
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
43'
Пойя-Таллин ЖК Вольта (19) - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
56'
JK Tammeka Tartu U19 - 5-ый Гол
57'
JK Tammeka Tartu U19 - 6-ый Гол
59'
JK Tammeka Tartu U19 - 7-ый Гол
65'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
67'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
67'
JK Tammeka Tartu U19 - 8-ый Гол
69'
JK Tammeka Tartu U19 - 9-ый Гол
75'
JK Tammeka Tartu U19 - 10-ый Гол
77'
JK Tammeka Tartu U19 - 11-ый Гол
83'
JK Tammeka Tartu U19 - 12-ый Гол
84'
JK Tammeka Tartu U19 - Угловой
86'
JK Tammeka Tartu U19 - 13-ый Гол
89'
JK Tammeka Tartu U19 - 14-ый Гол
Матч закончился со счётом 14:0
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
130
55
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
18
1
Удары в створ ворот
32
1
