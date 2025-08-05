Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Yangon United FC U21 - Rakhine United U21 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: Yangon United FC U21Rakhine United U21 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
Yangon United FC U21
14'
31'
32'
38'
44'
72'
90+1'
Завершен
7 : 0
05 августа 2025
Rakhine United U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Yangon United FC U21 icon
14'
Yangon United FC U21 icon
31'
Yangon United FC U21 icon
32'
Yangon United FC U21 icon
38'
Yangon United FC U21 icon
44'
Счет после первого тайма 5:0
Yangon United FC U21 icon
72'
Yangon United FC U21 icon
90+1'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Yangon United FC U21 - Угловой
9'
Угловой
Yangon United FC U21 - Угловой
14'
Yangon United FC U21 - 1-ый Гол
26'
Угловой
Yangon United FC U21 - Угловой
31'
Yangon United FC U21 - 2-ой Гол
32'
Yangon United FC U21 - 3-ий Гол
38'
Yangon United FC U21 - 4-ый Гол
44'
Yangon United FC U21 - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0
68'
Угловой
Yangon United FC U21 - Угловой
72'
Угловой
Yangon United FC U21 - Угловой
72'
Yangon United FC U21 - 6-ый Гол
79'
Угловой
Yangon United FC U21 - Угловой
90+1'
Yangon United FC U21 - 7-ый Гол

Превью матча Yangon United FC U21 — Rakhine United U21

Статистика матча

Атаки
88
71
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
10
0
Удары в створ ворот
19
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
4 Февраля
19:00
Адмирал Адмирал
Барыс Барыс
4 Февраля
12:30
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
4 Февраля
15:30
Трактор Трактор
AK Барс AK Барс
4 Февраля
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
4 Февраля
23:00
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
4 Февраля
23:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
4 Февраля
23:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
ХК Югра ХК Югра
4 Февраля
17:00
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4 Февраля
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Звезда Москва Звезда Москва
4 Февраля
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA