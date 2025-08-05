05.08.2025
Смотреть онлайн Yangon United FC U21 - Rakhine United U21 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Yangon United FC U21 — Rakhine United U21 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Yangon United FC U21
14'
31'
32'
38'
44'
72'
90+1'
Завершен
7 : 0
05 августа 2025
Счет после первого тайма 5:0
Yangon United FC U21
90+1'
Текстовая трансляция
6'
Yangon United FC U21 - Угловой
9'
Yangon United FC U21 - Угловой
14'
Yangon United FC U21 - 1-ый Гол
26'
Yangon United FC U21 - Угловой
31'
Yangon United FC U21 - 2-ой Гол
32'
Yangon United FC U21 - 3-ий Гол
38'
Yangon United FC U21 - 4-ый Гол
44'
Yangon United FC U21 - 5-ый Гол
68'
Yangon United FC U21 - Угловой
72'
Yangon United FC U21 - Угловой
72'
Yangon United FC U21 - 6-ый Гол
79'
Yangon United FC U21 - Угловой
90+1'
Yangon United FC U21 - 7-ый Гол
Статистика матча
Атаки
88
71
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
10
0
Удары в створ ворот
19
3
