Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Suruchi Sangha — Калькутта Кастомс . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Suruchi Sangha
Завершен
2 : 2
05 августа 2025
Калькутта Кастомс
Suruchi Sangha
Счет после первого тайма 1:1
Suruchi Sangha
Калькутта Кастомс
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Suruchi Sangha - Угловой
3'
Калькутта Кастомс - Угловой
12'
Калькутта Кастомс - 1-ый Гол
16'
Suruchi Sangha - Угловой
25'
Suruchi Sangha - 2-ой Гол
63'
Suruchi Sangha - 3-ий Гол
68'
Suruchi Sangha - Угловой
68'
Suruchi Sangha - Угловой
75'
Suruchi Sangha - Угловой
76'
Suruchi Sangha - Угловой
90+7'
Калькутта Кастомс - 4-ый Гол
Превью матча Suruchi Sangha — Калькутта Кастомс
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
155
146
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
7
3
