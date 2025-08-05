Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Suruchi Sangha - Калькутта Кастомс 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Suruchi SanghaКалькутта Кастомс . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Suruchi Sangha
25'
63'
Завершен
2 : 2
05 августа 2025
Калькутта Кастомс
12'
90+7'
Калькутта Кастомс icon
12'
Suruchi Sangha icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Suruchi Sangha icon
63'
Калькутта Кастомс icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
3'
Угловой
Калькутта Кастомс - Угловой
12'
Калькутта Кастомс - 1-ый Гол
16'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
25'
Suruchi Sangha - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
63'
Suruchi Sangha - 3-ий Гол
68'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
68'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
75'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
76'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
90+7'
Калькутта Кастомс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Suruchi Sangha — Калькутта Кастомс

Статистика матча

Владение мячом
Suruchi Sangha Suruchi Sangha
46%
Калькутта Кастомс Калькутта Кастомс
54%
Атаки
155
146
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
