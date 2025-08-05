05.08.2025
Смотреть онлайн Kalighat MS - Kalighat Sports Lovers 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Kalighat MS — Kalighat Sports Lovers . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Kalighat MS
15'
Завершен
1 : 2
05 августа 2025
Kalighat Sports Lovers
25'
32'
Kalighat MS
15'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
12'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
15'
Kalighat MS - 1-ый Гол
21'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
25'
Kalighat Sports Lovers - 2-ой Гол
32'
Kalighat Sports Lovers - 3-ий Гол
45+4'
Kalighat MS - Угловой
48'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
57'
Kalighat MS - Угловой
70'
Kalighat MS - Угловой
71'
Kalighat MS - Угловой
Превью матча Kalighat MS — Kalighat Sports Lovers
Статистика матча
Атаки
121
97
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу