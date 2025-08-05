Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Kalighat MS - Kalighat Sports Lovers 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Kalighat MSKalighat Sports Lovers . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Kalighat MS
15'
Завершен
1 : 2
05 августа 2025
Kalighat Sports Lovers
25'
32'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Kalighat MS icon
15'
Kalighat Sports Lovers icon
25'
Kalighat Sports Lovers icon
32'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
15'
Kalighat MS - 1-ый Гол
21'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
25'
Kalighat Sports Lovers - 2-ой Гол
32'
Kalighat Sports Lovers - 3-ий Гол
45+4'
Угловой
Kalighat MS - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
48'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
57'
Угловой
Kalighat MS - Угловой
70'
Угловой
Kalighat MS - Угловой
71'
Угловой
Kalighat MS - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Kalighat MS — Kalighat Sports Lovers

Статистика матча

Атаки
121
97
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
4 Февраля
19:00
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
4 Февраля
15:30
Трактор Трактор
AK Барс AK Барс
4 Февраля
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
4 Февраля
23:00
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
4 Февраля
23:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
4 Февраля
23:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
ХК Югра ХК Югра
4 Февраля
17:00
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4 Февраля
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Звезда Москва Звезда Москва
4 Февраля
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
4 Февраля
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA