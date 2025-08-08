Смотреть онлайн Wanderers Durazno - Плаза Колония 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Cup: Wanderers Durazno — Плаза Колония, 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .