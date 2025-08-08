Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Wanderers Durazno - Плаза Колония 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Cup: Wanderers DuraznoПлаза Колония, 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Uruguay Cup
Wanderers Durazno
22'
43'
Завершен
4 : 6
08 августа 2025
Плаза Колония
67'
90'
Смотреть онлайн
Wanderers Durazno icon
22'
Wanderers Durazno icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Плаза Колония icon
67'
Плаза Колония icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Плаза Колония icon
Пенальти
Wanderers Durazno
Пенальти
Плаза Колония icon
Пенальти
Плаза Колония icon
Пенальти
Wanderers Durazno
Пенальти
Плаза Колония icon
Пенальти
Текстовая трансляция
22'
Wanderers Durazno - 1-ый Гол
29'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
43'
Wanderers Durazno - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
52'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
52'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
67'
Плаза Колония - 3-ий Гол
73'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
86'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
90'
Плаза Колония - 4-ый Гол
90+7'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Плаза Колония - Пенальти
1-ый
Wanderers Durazno - Пенальти
3-ий
Плаза Колония - Пенальти
4-ый
Плаза Колония - Пенальти
4-ый
Wanderers Durazno - Пенальти
5-ый
Плаза Колония - Пенальти

Превью матча Wanderers Durazno — Плаза Колония

Статистика матча

Владение мячом
Wanderers Durazno Wanderers Durazno
37%
Плаза Колония Плаза Колония
63%
Атаки
63
91
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
