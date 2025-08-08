08.08.2025
Смотреть онлайн Wanderers Durazno - Плаза Колония 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Cup: Wanderers Durazno — Плаза Колония, 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Uruguay Cup
Wanderers Durazno
22'
43'
Завершен
4 : 6
08 августа 2025
Плаза Колония
67'
90'
Счет после первого тайма 2:0
Плаза Колония
67'
Плаза Колония
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Wanderers Durazno
Пенальти
Wanderers Durazno
Пенальти
Текстовая трансляция
22'
Wanderers Durazno - 1-ый Гол
29'
Плаза Колония - Угловой
43'
Wanderers Durazno - 2-ой Гол
47'
Плаза Колония - Угловой
52'
Плаза Колония - Угловой
52'
Плаза Колония - Угловой
67'
Плаза Колония - 3-ий Гол
73'
Плаза Колония - Угловой
86'
Плаза Колония - Угловой
90'
Плаза Колония - 4-ый Гол
90+7'
Плаза Колония - Угловой
1-ый
Плаза Колония - Пенальти
1-ый
Wanderers Durazno - Пенальти
3-ий
Плаза Колония - Пенальти
4-ый
Плаза Колония - Пенальти
4-ый
Wanderers Durazno - Пенальти
5-ый
Плаза Колония - Пенальти
Превью матча Wanderers Durazno — Плаза Колония
Статистика матча
Владение мячом
63%
Атаки
63
91
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу