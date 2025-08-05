Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Сампайо Корреа - Манауара 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: Сампайо КорреаМанауара, 5 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан.

МСК, 5 тур, Стадион: Кастелан
Футбол. Бразилия - Серия D
Сампайо Корреа
90+1'
Завершен
1 : 1
05 августа 2025
Манауара
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Manauara icon
53'
Сампайо Корреа icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
45+1'
Угловой
Manauara - Угловой
45+3'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
53'
Manauara - 1-ый Гол
68'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
71'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
75'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
80'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
82'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
90+1'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
90+1'
Сампайо Корреа - 2-ой Гол
90+6'
Угловой
Сампайо Корреа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2

Превью матча Сампайо Корреа — Манауара

История последних встреч

Сампайо Корреа
Сампайо Корреа
Манауара
Сампайо Корреа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Манауара
Манауара
1:0
Сампайо Корреа
Сампайо Корреа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сампайо Корреа Сампайо Корреа
60%
Манауара Манауара
40%
Атаки
78
65
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Барыс Барыс
2 Февраля
12:15
Адмирал Адмирал
Торпедо Торпедо
2 Февраля
12:30
Северсталь Северсталь
Спартак Спартак
2 Февраля
19:30
Сибирь Сибирь
AK Барс AK Барс
2 Февраля
15:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
2 Февраля
17:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
2 Февраля
18:30
Удинезе Удинезе
Рома Рома
2 Февраля
22:45
Майорка Майорка
Севилья Севилья
2 Февраля
23:00
Омские Крылья Омские Крылья
ХК Югра ХК Югра
2 Февраля
16:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
2 Февраля
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA