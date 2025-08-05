05.08.2025
Смотреть онлайн Сампайо Корреа - Манауара 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Сампайо Корреа — Манауара, 5 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан.
МСК, 5 тур, Стадион: Кастелан
Футбол. Бразилия - Серия D
Сампайо Корреа
90+1'
Завершен
1 : 1
05 августа 2025
Манауара
53'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Manauara
53'
Сампайо Корреа
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
5'
Сампайо Корреа - Угловой
45+1'
Manauara - Угловой
45+3'
Сампайо Корреа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
53'
Manauara - 1-ый Гол
68'
Сампайо Корреа - Угловой
71'
Сампайо Корреа - Угловой
75'
Сампайо Корреа - Угловой
80'
Сампайо Корреа - Угловой
82'
Сампайо Корреа - Угловой
90+1'
Сампайо Корреа - Угловой
90+1'
Сампайо Корреа - 2-ой Гол
90+6'
Сампайо Корреа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Превью матча Сампайо Корреа — Манауара
История последних встреч
Сампайо Корреа
Манауара
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Манауара
1:0
Сампайо Корреа
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
78
65
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу