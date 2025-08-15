15.08.2025
Смотреть онлайн Мурсия - Мелилла 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Мурсия — Мелилла . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Нуэва Кондомина.
МСК, Стадион: Нуэва Кондомина
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
18'
Мелилла - 1-ый Гол
20'
Мурсия - 2-ой Гол
Превью матча Мурсия — Мелилла
Статистика матча
Комментарии к матчу