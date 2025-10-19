Превью матча FC Hound Dogs — ФК Сент-Джозефс

Команда FC Hound Dogs в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда ФК Сент-Джозефс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда FC Hound Dogs в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Сент-Джозефс забивает 1, пропускает 1.