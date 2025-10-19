Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн FC Hound Dogs - ФК Сент-Джозефс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГибралтарЧемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига: FC Hound DogsФК Сент-Джозефс, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Чемпионат Гибралтара по футболу. Национальная лига
FC Hound Dogs
Завершен
0 : 5
19 октября 2025
ФК Сент-Джозефс
Смотреть онлайн
Превью матча FC Hound Dogs — ФК Сент-Джозефс

Команда FC Hound Dogs в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда ФК Сент-Джозефс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда FC Hound Dogs в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Сент-Джозефс забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
19.10.2025
Монс Кальпе
-:-
Линкс
Отменен
19.10.2025
FC Hound Dogs
0:5
ФК Сент-Джозефс
Завершен
17.10.2025
Глэсис Юнайтед
-:-
ФК Европа
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA