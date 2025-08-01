Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Veraguas United Women - Rayadas de Chiriqui Women 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Veraguas United WomenRayadas de Chiriqui Women . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Veraguas United Women
Завершен
0 : 10
01 августа 2025
Rayadas de Chiriqui Women
Превью матча Veraguas United Women — Rayadas de Chiriqui Women

Статистика матча

Атаки
84
116
Угловые
3
9
Комментарии к матчу
