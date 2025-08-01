Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн ФК Лаутока - ФК Надрога 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: ФК ЛаутокаФК Надрога . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:11 по московскому времени .

МСК
Международные клубные товарищеские матчи
ФК Лаутока
38'
90+6'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
ФК Надрога
49'
ФК Лаутока icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
ФК Надрога icon
49'
ФК Лаутока icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
14'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
19'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
24'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
38'
ФК Лаутока - 1-ый Гол
41'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
45+1'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
47'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
49'
ФК Надрога - 2-ой Гол
52'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
65'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
69'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
76'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
79'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
84'
Угловой
ФК Надрога - Угловой
90+3'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
90+3'
Угловой
ФК Лаутока - Угловой
90+6'
ФК Лаутока - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,0

Превью матча ФК Лаутока — ФК Надрога

Статистика матча

Владение мячом
ФК Лаутока ФК Лаутока
58%
ФК Надрога ФК Надрога
42%
Атаки
60
52
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA