Смотреть онлайн Катандзаро - Падова 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Катандзаро — Падова, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Nicola Ceravolo. Судить этот матч будет Simone Galipo.
Превью матча Катандзаро — Падова
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Simone Galipo (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Simone Galipo назначал пенальти