19.10.2025

Смотреть онлайн Катандзаро - Падова 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: КатандзароПадова, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Nicola Ceravolo. Судить этот матч будет Simone Galipo.

МСК, 8 тур, Стадион: Stadio Nicola Ceravolo
Италия - Серия В
Катандзаро
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Падова
Марко Перротта 32'
Марко Перротта icon
32'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Катандзаро - Угловой
2'
Угловой
Катандзаро - Угловой
5'
Угловой
Катандзаро - Угловой
6'
Угловой
Катандзаро - Угловой
6'
Угловой
Катандзаро - Угловой
9'
Угловой
Катандзаро - Угловой
10'
Угловой
Катандзаро - Угловой
21'
Угловой
Падова - Угловой
32'
Угловой
Падова - Угловой
32'
Марко Перротта - 1-ый Гол
35'
Катандзаро - Незабитый пенальти
44'
Угловой
Падова - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
61'
Угловой
Падова - Угловой
65'
Угловой
Катандзаро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4

Превью матча Катандзаро — Падова

Катандзаро Катандзаро
22
Италия
Мирко Пиглиачелли
23
Италия
Николо Бригенти
4
Бразилия
Матиас Антонини Луи
26
Италия
Bruno Verrengia
84
Италия
Tommaso Cassandro
10
Италия
Якопо Петриччоне
20
Италия
Симоне Понтиссо
27
Италия
Costantino Favasuli
28
Франция
Реми Уден
80
Италия
Alphadjo Cisse
9
Италия
Пиетро Иеммелло
Тренер
Италия
Альберто Аквилани
Падова Падова
14
Mattia Fortin
72
Италия
Carlo Faedo
32
Италия
Филиппо Сгарби
5
Италия
Марко Перротта
3
Италия
Антонио Баррека
18
Италия
Паоло Гильоне
8
Италия
Pietro Fusi
6
Италия
Лоренцо Крисетиг
7
Италия
Kevin Varas Marcillo
20
Италия
Mattia Bortolussi
15
Италия
Кевин Ласагна
Тренер
Италия
Маттео Андреолетти

Статистика матча

Владение мячом
Катандзаро Катандзаро
57%
Падова Падова
43%
Атаки
119
76
Угловые
8
4
Фолы
10
12
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Simone Galipo (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Simone Galipo назначал пенальти

