Смотреть онлайн Бари - Чесена 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В: Бари — Чесена, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Никола. Судить этот матч будет Francesco Fourneau.
Превью матча Бари — Чесена
Команда Бари в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Чесена, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Бари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чесена забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Francesco Fourneau (Италия).
За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Francesco Fourneau назначал пенальти