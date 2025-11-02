Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Бари - Чесена 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия В: БариЧесена, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Никола. Судить этот матч будет Francesco Fourneau.

МСК, 11 тур, Стадион: Сан Никола
Италия - Серия В
Бари
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Чесена
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Чесена - Угловой

Превью матча Бари — Чесена

Команда Бари в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Чесена, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Бари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чесена забивает 1, пропускает 1.

Бари Бари
31
Италия
Микеле Черофолини
25
Италия
Раффаэль Пукино
13
Италия
Andrea Meroni
43
Греция
Димитрис Николау
24
Италия
Лоренцо Дикманн
18
Италия
Giulio Maggiore
93
Франция
Mehdi Dorval
16
Италия
Мирко Антонуччи
29
Бельгия
Маттиас Веррет
11
Италия
Габриэле Мончини
9
Дания
Кристиан Гьюткяэр
Тренер
Италия
Фабио Касерта
Чесена Чесена
33
США
Джонатан Клинсманн
15
Италия
Andrea Ciofi
19
Италия
Giovanni Zaro
24
Италия
Massimiliano Mangraviti
11
Италия
Riccardo Ciervo
14
Италия
Tommaso Berti
4
Италия
Мичеле Кастанетти
70
Италия
Matteo Francesconi
99
Италия
Джанлука Фработта
7
Jalen Blesa
9
Италия
Cristian Shpendi
Тренер
Италия
Michele Mignani

Статистика матча

Владение мячом
Бари Бари
53%
Чесена Чесена
47%
Атаки
18
12
Угловые
0
1
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
0
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Francesco Fourneau (Италия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Francesco Fourneau назначал пенальти

Игры 11 тур
02.11.2025
Бари
0:0
Чесена
Отменен
01.11.2025
Палермо
1:0
Пескара
Отменен
01.11.2025
Энтелла
1:0
Эмполи
Завершен
01.11.2025
Падова
1:1
Альто
Завершен
01.11.2025
Каррарезе
0:2
Фрозиноне
Завершен
01.11.2025
Авеллино 1912
4:3
АС Реджана
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA