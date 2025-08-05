05.08.2025
Смотреть онлайн Фернандо Мора - Ресистенсия 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Фернандо Мора — Ресистенсия, 20 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Ghezzi.
МСК, 20 тур, Стадион: Estadio Emilio Ghezzi
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Фернандо Мора
27'
Ресистенсия
81'
Текстовая трансляция
4'
Фернандо Мора - Угловой
16'
Фернандо Мора - Угловой
24'
Фернандо Мора - Угловой
27'
Фернандо Мора - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
63'
Ресистенсия - Угловой
72'
Фернандо Мора - Угловой
81'
Ресистенсия - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,2
Превью матча Фернандо Мора — Ресистенсия
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
99
122
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
3
