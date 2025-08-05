Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Фернандо Мора - Ресистенсия 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Фернандо МораРесистенсия, 20 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Ghezzi.

МСК, 20 тур, Стадион: Estadio Emilio Ghezzi
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Фернандо Мора
27'
Завершен
1 : 1
05 августа 2025
Ресистенсия
81'
Фернандо Мора icon
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
Ресистенсия icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
16'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
24'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
27'
Фернандо Мора - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
63'
Угловой
Ресистенсия - Угловой
72'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
81'
Ресистенсия - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,2

Превью матча Фернандо Мора — Ресистенсия

Статистика матча

Владение мячом
Фернандо Мора Фернандо Мора
39%
Ресистенсия Ресистенсия
61%
Атаки
99
122
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA