18.08.2025
Смотреть онлайн AP Brera Strumica - Пелистер 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная Македония — Чемпионат Северной Македонии по футболу: AP Brera Strumica — Пелистер, 2 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kukus Stadium.
МСК, 2 тур, Стадион: Kukus Stadium
Чемпионат Северной Македонии по футболу
Завершен
1 : 2
18 августа 2025
Пелистер
58'
73'
Счет после первого тайма 0:0
Пелистер
58'
Пелистер
73'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
10'
AP Brera Strumica - Угловой
24'
Пелистер - Угловой
42'
Пелистер - Угловой
44'
AP Brera Strumica - Угловой
58'
Пелистер - 1-ый Гол
73'
Пелистер - 2-ой Гол
76'
AP Brera Strumica - 3-ий Гол
83'
AP Brera Strumica - Угловой
Превью матча AP Brera Strumica — Пелистер
История последних встреч
AP Brera Strumica
Пелистер
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.11.2025
Пелистер
1:0
AP Brera Strumica
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
113
112
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
2
2
