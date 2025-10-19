Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Керамика Барановка - Тала Аль Гаиш 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетЧемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Керамика БарановкаТала Аль Гаиш, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Каирский международный стадион.

МСК, 11 тур, Стадион: Каирский международный стадион
Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига
Керамика Барановка
24'
58'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Тала Аль Гаиш
Смотреть онлайн
Керамика Барановка icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Керамика Барановка icon
58'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
8'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
13'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
24'
Керамика Барановка - 1-ый Гол
34'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
45'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
58'
Угловой
Керамика Барановка - Угловой
58'
Керамика Барановка - 2-ой Гол
71'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
90+3'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
90+7'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой

Превью матча Керамика Барановка — Тала Аль Гаиш

Команда Керамика Барановка в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Тала Аль Гаиш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 3-11. Команда Керамика Барановка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тала Аль Гаиш забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Керамика Барановка Керамика Барановка
58%
Тала Аль Гаиш Тала Аль Гаиш
42%
Атаки
74
96
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
3
2
Игры 11 тур
22.10.2025
Аль-Масри
0:0
Смоуха
Завершен
22.10.2025
Аль-Ахли Каир
2:1
Аль Иттихад
Завершен
21.10.2025
Пирамидс
2:0
ФК Фарко
Завершен
19.10.2025
Керамика Барановка
2:0
Тала Аль Гаиш
Завершен
18.10.2025
Эль Гоуна
0:3
Национальный банк Египта
Завершен
17.10.2025
Мокавлун
1:1
Энппи
Завершен
17.10.2025
Газль Эль-Махалла
1:0
Кахраба Аласмалия
Завершен
17.10.2025
Вади Дегла
1:2
Modern Sport FC
Завершен
Комментарии к матчу
