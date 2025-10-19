Смотреть онлайн Керамика Барановка - Тала Аль Гаиш 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Керамика Барановка — Тала Аль Гаиш, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Каирский международный стадион.
Превью матча Керамика Барановка — Тала Аль Гаиш
Команда Керамика Барановка в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Тала Аль Гаиш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 3-11. Команда Керамика Барановка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тала Аль Гаиш забивает 0, пропускает 1.