Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн СД Атлетико Насьональ - Aguilas de la U 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: СД Атлетико НасьональAguilas de la U . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Панама. Лига Prom. Футбол
СД Атлетико Насьональ
36'
53'
Завершен
2 : 2
01 августа 2025
Aguilas de la U
52'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
СД Атлетико Насьональ Reserves icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Aguilas de la U icon
52'
СД Атлетико Насьональ Reserves icon
53'
Aguilas de la U icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
9'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
20'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
22'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
27'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
36'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Aguilas de la U - 2-ой Гол
53'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 3-ий Гол
64'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
64'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
70'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
74'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
75'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
84'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
90+4'
Угловой
Aguilas de la U - Угловой
90+4'
Aguilas de la U - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча СД Атлетико Насьональ — Aguilas de la U

История последних встреч

СД Атлетико Насьональ
СД Атлетико Насьональ
Aguilas de la U
СД Атлетико Насьональ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Aguilas de la U
Aguilas de la U
4:3
СД Атлетико Насьональ
СД Атлетико Насьональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
СД Атлетико Насьональ СД Атлетико Насьональ
42%
Aguilas de la U Aguilas de la U
58%
Атаки
58
74
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Адмирал Адмирал
28 Января
17:00
Спартак Спартак
Лада Лада
28 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
28 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Северсталь Северсталь
28 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
28 Января
19:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
28 Января
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA