01.08.2025
Смотреть онлайн СД Атлетико Насьональ - Aguilas de la U 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: СД Атлетико Насьональ — Aguilas de la U . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Панама. Лига Prom. Футбол
СД Атлетико Насьональ
36'
53'
Завершен
2 : 2
01 августа 2025
Aguilas de la U
52'
90+4'
Счет после первого тайма 1:0
Aguilas de la U
52'
Aguilas de la U
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Aguilas de la U - Угловой
9'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
20'
Aguilas de la U - Угловой
22'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
27'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
36'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 1-ый Гол
52'
Aguilas de la U - 2-ой Гол
53'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 3-ий Гол
64'
Aguilas de la U - Угловой
64'
Aguilas de la U - Угловой
70'
Aguilas de la U - Угловой
74'
Aguilas de la U - Угловой
75'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
84'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
90+4'
Aguilas de la U - Угловой
90+4'
Aguilas de la U - 4-ый Гол
Превью матча СД Атлетико Насьональ — Aguilas de la U
История последних встреч
СД Атлетико Насьональ
Aguilas de la U
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Aguilas de la U
4:3
СД Атлетико Насьональ
Статистика матча
Владение мячом
58%
Атаки
58
74
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу