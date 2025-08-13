13.08.2025
Смотреть онлайн Авондейл - АПИА Л Тайгерс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Cup: Авондейл — АПИА Л Тайгерс, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Avondale Heights Reserve.
МСК, 4 тур, Стадион: Avondale Heights Reserve
Australia Cup
Авондейл
9'
45+2'
76'
Завершен
3 : 1
13 августа 2025
АПИА Л Тайгерс
24'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,3
Текстовая трансляция
9'
Авондейл - 1-ый Гол
24'
АПИА Л Тайгерс - 2-ой Гол
45+2'
Авондейл - 3-ий Гол
50'
Авондейл - Угловой
53'
Авондейл - Незабитый пенальти
61'
Авондейл - Угловой
72'
Авондейл - Угловой
76'
Авондейл - 4-ый Гол
78'
Авондейл - Угловой
90+1'
Авондейл - Угловой
Превью матча Авондейл — АПИА Л Тайгерс
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
49,49,0
46,46,0
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
1,1,0
0
Удары в створ ворот
4,4,0
2,2,0
