13.08.2025
МСК, 4 тур, Стадион: Newcastle Athletics Field
Australia Cup
Завершен
0 : 5
13 августа 2025
Ньюкасл
20'
41'
52'
56'
85'
Текстовая трансляция
4'
Ньюкасл - Угловой
11'
Ньюкасл - Угловой
13'
Ньюкасл - Угловой
20'
Ньюкасл - 1-ый Гол
27'
Ньюкасл - Угловой
41'
Ньюкасл - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
51'
Ньюкасл - Угловой
52'
Ньюкасл - 3-ий Гол
54'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
56'
Ньюкасл - 4-ый Гол
64'
Ньюкасл - Угловой
76'
Ньюкасл - Угловой
85'
Ньюкасл - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,1
Статистика матча
Владение мячом
67%
Атаки
91,91,0
109,109,0
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
1,1,0
6,6,0
Удары в створ ворот
5,5,0
14,14,0
Комментарии к матчу