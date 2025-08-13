Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Кукс Хилл Юнайтед - Ньюкасл 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Cup: Кукс Хилл ЮнайтедНьюкасл, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Newcastle Athletics Field.

МСК, 4 тур, Стадион: Newcastle Athletics Field
Australia Cup
Кукс Хилл Юнайтед
Завершен
0 : 5
13 августа 2025
Ньюкасл
20'
41'
52'
56'
85'
Смотреть онлайн
Ньюкасл icon
20'
Ньюкасл icon
41'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Ньюкасл icon
52'
Ньюкасл icon
56'
Ньюкасл icon
85'
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
11'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
13'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
20'
Ньюкасл - 1-ый Гол
27'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
41'
Ньюкасл - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
51'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
52'
Ньюкасл - 3-ий Гол
54'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
56'
Ньюкасл - 4-ый Гол
64'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
76'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
85'
Ньюкасл - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,1

Превью матча Кукс Хилл Юнайтед — Ньюкасл

Статистика матча

Владение мячом
Кукс Хилл Юнайтед Кукс Хилл Юнайтед
33%
Ньюкасл Ньюкасл
67%
Атаки
91,91,0
109,109,0
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
1,1,0
6,6,0
Удары в створ ворот
5,5,0
14,14,0
Комментарии к матчу
