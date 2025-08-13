13.08.2025
Смотреть онлайн Саут Мельбурн - Auckland FC 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Cup: Саут Мельбурн — Auckland FC, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lakeside Stadium.
МСК, 4 тур, Стадион: Lakeside Stadium
Australia Cup
Завершен
0 : 3
13 августа 2025
Auckland FC
Auckland FC
Auckland FC
Auckland FC
Текстовая трансляция
3'
Саут Мельбурн - Угловой
17'
Auckland FC - 1-ый Гол
29'
Auckland FC - Угловой
45+2'
Саут Мельбурн - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Auckland FC - Угловой
53'
Auckland FC - Угловой
53'
Auckland FC - Угловой
54'
Auckland FC - Угловой
59'
Auckland FC - 2-ой Гол
61'
Саут Мельбурн - Угловой
70'
Auckland FC - 3-ий Гол
81'
Auckland FC - Угловой
90'
Саут Мельбурн - Угловой
90+3'
Auckland FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Саут Мельбурн — Auckland FC
Статистика матча
Владение мячом
41%
59%
Атаки
65,65,0
89,89,0
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
2,2,0
7,7,0
Удары в створ ворот
3,3,0
12,12,0
Комментарии к матчу