01.08.2025

Смотреть онлайн АД Конфианца - Лагарто 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: АД КонфианцаЛагарто, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lourival Baptista.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Lourival Baptista
Brazil Copa Sergipe
АД Конфианца
Завершен
0 : 1
01 августа 2025
Лагарто
35'
Смотреть онлайн
Лагарто icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Лагарто - Угловой
6'
Угловой
Лагарто - Угловой
34'
Угловой
Лагарто - Угловой
35'
Лагарто - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Confianca - Угловой
57'
Угловой
Лагарто - Угловой
79'
Угловой
Confianca - Угловой
90'
Угловой
Confianca - Угловой
90+2'
Угловой
Confianca - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча АД Конфианца — Лагарто

История последних встреч

АД Конфианца
АД Конфианца
Лагарто
АД Конфианца
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
18.01.2026
АД Конфианца
АД Конфианца
2:2
Лагарто
Лагарто
Обзор
06.08.2025
Лагарто
Лагарто
2:4
АД Конфианца
АД Конфианца
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
АД Конфианца АД Конфианца
52%
Лагарто Лагарто
48%
Атаки
143
138
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу
