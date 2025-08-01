01.08.2025
АД Конфианца - Лагарто 01.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: АД Конфианца — Лагарто, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lourival Baptista.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Lourival Baptista
Brazil Copa Sergipe
Завершен
0 : 1
01 августа 2025
Лагарто
35'
Текстовая трансляция
4'
Лагарто - Угловой
6'
Лагарто - Угловой
34'
Лагарто - Угловой
35'
Лагарто - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Confianca - Угловой
57'
Лагарто - Угловой
79'
Confianca - Угловой
90'
Confianca - Угловой
90+2'
Confianca - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
143
138
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу