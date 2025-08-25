Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Оруро Роял - Индепендьенте Петролеро 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Оруро РоялИндепендьенте Петролеро, 18 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Bolivia Primera Division
Оруро Роял
Emerson Velasquez 9'
Gustavo Ribeiro 47'
Denilson Fernandez Tokudome 76'
Завершен
3 : 4
25 августа 2025
Индепендьенте Петролеро
Thomaz Santos 30'
Oscar Damian Villalba 45+6'
Oscar Damian Villalba 89'
Alan Mercado 90+7'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Emerson Velasquez icon
9'
Thomaz Santos icon
30'
Oscar Damian Villalba icon
45+6'
Счет после первого тайма 1:2 : 4,6
Gustavo Ribeiro icon
47'
Denilson Fernandez Tokudome icon
76'
Oscar Damian Villalba icon
89'
Alan Mercado icon
90+7'
Матч закончился со счётом 3:4 : 4,6
Текстовая трансляция
9'
Velasquez - 1-ый Гол
14'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
23'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
27'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
30'
Thomaz Santos - 2-ой Гол
45+6'
Oscar Damian Villalba - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 4,6
47'
Gustavo Ribeiro - 4-ый Гол
76'
Denilson Fernandez Tokudome - 5-ый Гол
89'
Oscar Damian Villalba - 6-ый Гол
90+7'
Alan Mercado - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 4,6

Превью матча Оруро Роял — Индепендьенте Петролеро

Статистика матча

Владение мячом
Оруро Роял Оруро Роял
48%
Индепендьенте Петролеро Индепендьенте Петролеро
52%
Атаки
91
57
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
14
10
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Будё-Глимт Будё-Глимт
24 Февраля
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
ФК Карабах ФК Карабах
24 Февраля
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Олимпиакос Олимпиакос
24 Февраля
23:00
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
Варта Заверце Варта Заверце
24 Февраля
22:00
Суонси Суонси
Престон Престон
24 Февраля
22:45
Донкастер Донкастер
Лутон Лутон
24 Февраля
22:45
Данди Юнайтед Данди Юнайтед
Абердин Абердин
24 Февраля
22:45
Брэдфорд Брэдфорд
Ротерхам Ротерхам
24 Февраля
22:45
Бертон Альбион Бертон Альбион
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
24 Февраля
22:45
Нортхэмптон Нортхэмптон
Порт Вейл Порт Вейл
24 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA