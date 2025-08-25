25.08.2025
Смотреть онлайн Оруро Роял - Индепендьенте Петролеро 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Оруро Роял — Индепендьенте Петролеро, 18 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Bolivia Primera Division
Оруро Роял
Emerson Velasquez 9'
Gustavo Ribeiro 47'
Denilson Fernandez Tokudome 76'
Завершен
3 : 4
25 августа 2025
Индепендьенте Петролеро
Thomaz Santos 30'
Oscar Damian Villalba 45+6'
Oscar Damian Villalba 89'
Alan Mercado 90+7'
Thomaz Santos
30'
Oscar Damian Villalba
45+6'
Счет после первого тайма 1:2 : 4,6
Gustavo Ribeiro
47'
Alan Mercado
90+7'
Матч закончился со счётом 3:4 : 4,6
Текстовая трансляция
9'
Velasquez - 1-ый Гол
14'
Оруро Роял - Угловой
23'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
27'
Оруро Роял - Угловой
30'
Thomaz Santos - 2-ой Гол
45+6'
Oscar Damian Villalba - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 4,6
47'
Gustavo Ribeiro - 4-ый Гол
76'
Denilson Fernandez Tokudome - 5-ый Гол
89'
Oscar Damian Villalba - 6-ый Гол
90+7'
Alan Mercado - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 4,6
Превью матча Оруро Роял — Индепендьенте Петролеро
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
91
57
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
14
10
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу