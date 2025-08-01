Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Унион Кокле - Сан-Франциско II 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Унион КоклеСан-Франциско II . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Панама. Лига Prom. Футбол
Унион Кокле
39'
90+8'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Сан-Франциско II
87'
Смотреть онлайн
Унион Кокле icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Сан-Франциско II icon
87'
Унион Кокле icon
90+8'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
14'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
33'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
36'
Угловой
Сан-Франциско II - Угловой
39'
Унион Кокле - 1-ый Гол
44'
Угловой
Сан-Франциско II - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
58'
Угловой
Сан-Франциско II - Угловой
60'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
69'
Угловой
Сан-Франциско II - Угловой
78'
Угловой
Унион Кокле - Угловой
87'
Сан-Франциско II - 2-ой Гол
90+8'
Унион Кокле - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Унион Кокле — Сан-Франциско II

Статистика матча

Владение мячом
Унион Кокле Унион Кокле
34%
Сан-Франциско II Сан-Франциско II
66%
Атаки
50
76
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
9
4
