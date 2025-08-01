Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн ФК Тауро - Резерв - ФК Альянса - Резерв 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Panama Liga de Futbol Nacional: ФК Тауро - РезервФК Альянса - Резерв, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Javier Cruz
Panama Liga de Futbol Nacional
ФК Тауро - Резерв
Отменен
2 : 0
01 августа 2025
ФК Альянса - Резерв
Превью матча ФК Тауро - Резерв — ФК Альянса - Резерв

История последних встреч

ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
ФК Альянса - Резерв
ФК Тауро - Резерв
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
25.01.2026
ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
1:2
ФК Альянса - Резерв
ФК Альянса - Резерв
Обзор
10.10.2025
ФК Альянса - Резерв
ФК Альянса - Резерв
2:1
ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
0
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
