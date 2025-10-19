Смотреть онлайн Теам Альтамура - Пичерно 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Теам Альтамура — Пичерно, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SC Tonino d Angelo. Судить этот матч будет Giuseppe Rispoli.
Превью матча Теам Альтамура — Пичерно
Команда Теам Альтамура в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-13. Команда Пичерно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-21. Команда Теам Альтамура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пичерно забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Giuseppe Rispoli (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Giuseppe Rispoli назначал пенальти