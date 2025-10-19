Превью матча Теам Альтамура — Пичерно

Команда Теам Альтамура в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-13. Команда Пичерно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-21. Команда Теам Альтамура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пичерно забивает 1, пропускает 2.