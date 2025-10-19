Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Теам Альтамура - Пичерно 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: Теам АльтамураПичерно, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SC Tonino d Angelo. Судить этот матч будет Giuseppe Rispoli.

МСК, 10 тур, Стадион: SC Tonino d Angelo
Италия - Лега Про - Группа С
Теам Альтамура
7'
13'
36'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Пичерно
73'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Теам Альтамура icon
7'
Теам Альтамура icon
13'
Теам Альтамура icon
36'
Счет после первого тайма 3:0
Пичерно icon
73'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
7'
Теам Альтамура - 1-ый Гол
13'
Теам Альтамура - 2-ой Гол
25'
Угловой
Пичерно - Угловой
36'
Угловой
Теам Альтамура - Угловой
36'
Теам Альтамура - 3-ий Гол
39'
Угловой
Пичерно - Угловой
42'
Угловой
Пичерно - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
48'
Угловой
Пичерно - Угловой
60'
Угловой
Пичерно - Угловой
73'
Пичерно - 4-ый Гол
83'
Угловой
Пичерно - Угловой
89'
Угловой
Пичерно - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Теам Альтамура — Пичерно

Команда Теам Альтамура в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-13. Команда Пичерно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-21. Команда Теам Альтамура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пичерно забивает 1, пропускает 2.

Теам Альтамура Теам Альтамура
18
Италия
Enrico Silletti
21
Италия
Tobia Mogentale
7
Италия
Marco Rosafio
30
Италия
Marco Nazzaro
12
Италия
Antonino Viola
5
Италия
Matteo Zazza
4
Италия
Nicola Dipinto
10
Италия
Алессио Курцио
16
Италия
Michele Grande
32
Италия
Франко Лепоре
14
Италия
Simone
Тренер
Италия
Девис Мангиа
Пичерно Пичерно
90
Италия
Léo Abreu
2
Италия
Marco Perri
8
Италия
Vittorio Graziani
4
Италия
Filippo Frison
99
Италия
Samuel Pugliese
63
Марокко
Francesco Pistolesi
7
Италия
Antonio Energe
11
Италия
Emmanuele Esposito
6
Италия
Andrea Marino
1
Италия
Elia Summa
18
Испания
Ruben Garcia
Тренер
Италия
Claudio De Luca

Статистика матча

Владение мячом
Теам Альтамура Теам Альтамура
42%
Пичерно Пичерно
58%
Атаки
82
118
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
7
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giuseppe Rispoli (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Giuseppe Rispoli назначал пенальти

Игры 10 тур
19.10.2025
Теам Альтамура
3:1
Пичерно
Завершен
19.10.2025
Беневенто
2:0
Потенца
Завершен
19.10.2025
Катания
2:0
Салернитана
Завершен
19.10.2025
Atalanta U23
2:0
Трапани
Завершен
19.10.2025
Казертана
1:0
Сиракуза
Завершен
18.10.2025
Сорренто
2:2
Косенца
Завершен
18.10.2025
Касарано
0:2
Фоджа
Завершен
18.10.2025
Кротоне
0:0
Монополи
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
19:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
19:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
17 Ноября
19:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Црвена Звезда Црвена Звезда
17 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA