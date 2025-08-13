Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Сан Карлос - Кариари Покочи 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Cup: Сан КарлосКариари Покочи, 7 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Carlos Ugalde Alvarez.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Carlos Ugalde Alvarez
Costa Rica Cup
Сан Карлос
79'
Завершен
1 : 0
13 августа 2025
Кариари Покочи
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Сан Карлос icon
79'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
22'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
64'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
71'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
78'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
79'
Сан Карлос - 1-ый Гол
79'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
90'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
90+1'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
Превью матча Сан Карлос — Кариари Покочи

История последних встреч

Сан Карлос
Сан Карлос
Кариари Покочи
Сан Карлос
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.08.2025
Кариари Покочи
Кариари Покочи
2:0
Сан Карлос
Сан Карлос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан Карлос Сан Карлос
50%
Кариари Покочи Кариари Покочи
50%
Атаки
78
68
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
