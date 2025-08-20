20.08.2025
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal Perez Zeledon
Costa Rica Cup
Зеледон
Завершен
2 : 2
20 августа 2025
Кепос Камбуте
Зеледон
54'
Кепос Камбуте
86'
Текстовая трансляция
17'
Зеледон - Угловой
18'
Зеледон - Угловой
23'
Кепос Камбуте - Угловой
25'
Кепос Камбуте - Угловой
25'
Кепос Камбуте - Угловой
32'
Кепос Камбуте - 1-ый Гол
37'
Зеледон - 2-ой Гол
44'
Кепос Камбуте - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
Зеледон - Угловой
54'
Зеледон - 3-ий Гол
66'
Зеледон - Угловой
75'
Зеледон - Угловой
81'
Кепос Камбуте - Угловой
86'
Кепос Камбуте - 4-ый Гол
90+3'
Зеледон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Статистика матча
Атаки
126
96
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
8
2
