Войти
Рейтинг букмекеров
20.08.2025

Смотреть онлайн Зеледон - Кепос Камбуте 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Cup: ЗеледонКепос Камбуте, 7 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Perez Zeledon.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal Perez Zeledon
Costa Rica Cup
Зеледон
37'
54'
Завершен
2 : 2
20 августа 2025
Кепос Камбуте
32'
86'
Кепос Камбуте icon
32'
Зеледон icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Зеледон icon
54'
Кепос Камбуте icon
86'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Зеледон - Угловой
18'
Угловой
Зеледон - Угловой
23'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
25'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
25'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
32'
Кепос Камбуте - 1-ый Гол
37'
Зеледон - 2-ой Гол
44'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
Зеледон - Угловой
54'
Зеледон - 3-ий Гол
66'
Угловой
Зеледон - Угловой
75'
Угловой
Зеледон - Угловой
81'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
86'
Кепос Камбуте - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Зеледон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Зеледон — Кепос Камбуте

Статистика матча

Атаки
126
96
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
