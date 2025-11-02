Превью матча Губбио — Тернана

Команда Губбио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-8. Команда Тернана, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Губбио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тернана забивает 1, пропускает 1.