02.11.2025

Смотреть онлайн Губбио - Тернана 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа B: ГуббиоТернана, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пиетро Барбетти. Судить этот матч будет Enrico Gemelli.

МСК, 12 тур, Стадион: Пиетро Барбетти
Италия - Лега Про - Группа B
Губбио
27'
37'
90+1'
Завершен
3 : 3
02 ноября 2025
Тернана
34'
54'
90+11'
Смотреть онлайн
Губбио icon
27'
Тернана icon
34'
Губбио icon
37'
Счет после первого тайма 2:1
Тернана icon
54'
Губбио icon
90+1'
Тернана icon
90+11'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Тернана - Угловой
12'
Угловой
Губбио - Угловой
27'
Губбио - 1-ый Гол
34'
Тернана - 2-ой Гол
37'
Губбио - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
Угловой
Губбио - Угловой
54'
Тернана - 4-ый Гол
74'
Угловой
Губбио - Угловой
84'
Угловой
Тернана - Угловой
85'
Угловой
Тернана - Угловой
85'
Угловой
Тернана - Угловой
90'
Угловой
Тернана - Угловой
90+1'
Губбио - 5-ый Гол
90+11'
Тернана - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Губбио — Тернана

Команда Губбио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-8. Команда Тернана, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Губбио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тернана забивает 1, пропускает 1.

Губбио Губбио
5
Италия
Alessandro Di Bitonto
19
Италия
Андреа Ла Мантиа
34
Италия
Francesco Zallu
21
Италия
Федерико Карраро
15
Италия
Андреа Сигнорини
44
Италия
Saber Hraiech
1
Италия
Nicola Bagnolini
82
Италия
Halid Djankpata
23
Италия
Маттео Брусчагин
27
Италия
Lorenzo Podda
77
Гана
Amoako Minta
Тренер
Италия
Доменико Ди Карло
Тернана Тернана
6
Италия
Джузеппе Лойаконо
20
Италия
Francesco Donati
5
Италия
Filippo Tripi
30
Италия
Marcelo Orellana
4
Италия
Andrea Vallocchia
9
Литва
Edgaras Dubickas
43
Албания
Анджело Ндрецка
14
Италия
Бьяджио Меккарьелло
71
Италия
Francesco D'Alterio
27
Италия
Ферранте
2
Франция
Come Bianay Balcot
Тренер
Италия
Фабио Ливерани

Статистика матча

Владение мячом
Губбио Губбио
46%
Тернана Тернана
54%
Атаки
73
95
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
15
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Enrico Gemelli (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Enrico Gemelli назначал пенальти

Игры 12 тур
02.11.2025
Губбио
3:3
Тернана
Завершен
01.11.2025
Римини
1:2
АК Бра
Завершен
01.11.2025
АСД Пинето Кальчо
1:1
Пьянезе
Завершен
01.11.2025
Ареццо
5:1
Кампобассо
Завершен
Комментарии к матчу
