Смотреть онлайн Губбио - Тернана 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа B: Губбио — Тернана, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пиетро Барбетти. Судить этот матч будет Enrico Gemelli.
Превью матча Губбио — Тернана
Команда Губбио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-8. Команда Тернана, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Губбио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тернана забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Enrico Gemelli (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Enrico Gemelli назначал пенальти