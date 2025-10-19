Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Леччо - Union Brescia 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: ЛеччоUnion Brescia, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Rigamonti Ceppi. Судить этот матч будет Erminio Cerbasi.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi
Италия - Лега Про - Группа A
Леччо
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Union Brescia
60'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Union Brescia icon
60'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Леччо - Угловой
28'
Угловой
Union Brescia - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Union Brescia - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Леччо — Union Brescia

Команда Леччо в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Union Brescia, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-5. Команда Леччо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Union Brescia забивает 2, пропускает 1.

Леччо Леччо
17
Канада
Gabriel Pellegrino
80
Италия
Marwane Kritta
9
Марокко
Anas Alaoui
13
Италия
Matteo Battistini
18
Аргентина
Gregorio Tanco
21
Италия
Antonio Metlika
1
Италия
Якопо Фурлан
11
Италия
Alessandro Galeandro
41
Италия
Lorenzo Romani
25
Хорватия
Leon Sipos
5
Италия
Никколо Дзанеллато
Тренер
Италия
Federico Valente
Union Brescia Union Brescia
6
Италия
Alessandro Mercati
97
Италия
Denis Cazzadori
82
Италия
Loris Armati
7
Италия
Давиде Ди Молфетта
66
Италия
Стефано Гори
4
Дания
Фредерик Соренсен
5
Италия
Никола Пасини
3
Италия
Alberto Rizzo
18
Италия
Vincent De Maria
32
Италия
Alberto Spagnoli
20
Италия
Маттиа Ценнаро
Тренер
Италия
Aimo Diana

Статистика матча

Владение мячом
Леччо Леччо
57%
Union Brescia Union Brescia
43%
Атаки
150
139
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
1
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Erminio Cerbasi (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Erminio Cerbasi назначал пенальти

Игры 10 тур
19.10.2025
Леччо
0:1
Union Brescia
Завершен
19.10.2025
Виченца
3:1
Альбинолеффе
Завершен
18.10.2025
Триестина
1:1
Пергокрема
Завершен
17.10.2025
Alcione Milano
1:2
Inter Milan U23
Завершен
17.10.2025
Новара
1:0
Арциньяно Валькиампо
Завершен
Комментарии к матчу
