Смотреть онлайн Леччо - Union Brescia 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Леччо — Union Brescia, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Rigamonti Ceppi. Судить этот матч будет Erminio Cerbasi.
Превью матча Леччо — Union Brescia
Команда Леччо в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Union Brescia, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-5. Команда Леччо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Union Brescia забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Erminio Cerbasi (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Erminio Cerbasi назначал пенальти