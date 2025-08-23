Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Португеса - Академия Ансоатеги 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: ПортугесаАкадемия Ансоатеги, 8 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес.

МСК, 8 тур, Стадион: Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Португеса
32'
64'
86'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Академия Ансоатеги
56'
Португеса FC icon
32'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Академия Ансоатеги icon
56'
Португеса FC icon
64'
Португеса FC icon
86'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Португеса FC - Угловой
32'
Португеса FC - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Португеса FC - Угловой
45+3'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
55'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
56'
Академия Ансоатеги - 2-ой Гол
60'
Угловой
Португеса FC - Угловой
62'
Угловой
Португеса FC - Угловой
64'
Португеса FC - 3-ий Гол
86'
Португеса FC - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Португеса FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,3

Превью матча Португеса — Академия Ансоатеги

История последних встреч

Португеса
Португеса
Академия Ансоатеги
Португеса
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.02.2026
Португеса
Португеса
0:3
Академия Ансоатеги
Академия Ансоатеги
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Португеса Португеса
49%
Академия Ансоатеги Академия Ансоатеги
51%
Атаки
92
82
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
4
5
