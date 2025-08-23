23.08.2025
Смотреть онлайн Португеса - Академия Ансоатеги 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Португеса — Академия Ансоатеги, 8 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес.
МСК, 8 тур, Стадион: Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Португеса
32'
64'
86'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Португеса FC
32'
Счет после первого тайма 1:0
Португеса FC
64'
Португеса FC
86'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
17'
Португеса FC - Угловой
32'
Португеса FC - 1-ый Гол
45+1'
Португеса FC - Угловой
45+3'
Академия Ансоатеги - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Академия Ансоатеги - Угловой
56'
Академия Ансоатеги - 2-ой Гол
60'
Португеса FC - Угловой
62'
Португеса FC - Угловой
64'
Португеса FC - 3-ий Гол
86'
Португеса FC - 4-ый Гол
90+2'
Португеса FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Португеса — Академия Ансоатеги
История последних встреч
Португеса
Академия Ансоатеги
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.02.2026
Португеса
0:3
Академия Ансоатеги
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
92
82
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
4
5
