23.08.2025

Смотреть онлайн Яракуянос - Депортиво Райо Зулиано 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: ЯракуяносДепортиво Райо Зулиано, 8 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Флорентино Оропеца.

МСК, 8 тур, Стадион: Эстадио Флорентино Оропеца
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Яракуянос
27'
Завершен
1 : 0
23 августа 2025
Депортиво Райо Зулиано
Яракуянос icon
27'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Яракуянос - Угловой
5'
Угловой
Яракуянос - Угловой
8'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
17'
Угловой
Яракуянос - Угловой
21'
Угловой
Яракуянос - Угловой
27'
Яракуянос - 1-ый Гол
29'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
34'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
45'
Угловой
Яракуянос - Угловой
45+4'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
90+1'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
90+5'
Угловой
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Яракуянос — Депортиво Райо Зулиано

Статистика матча

Владение мячом
Яракуянос Яракуянос
50%
Депортиво Райо Зулиано Депортиво Райо Зулиано
50%
Атаки
96
66
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
8
3
