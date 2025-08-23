23.08.2025
Смотреть онлайн Яракуянос - Депортиво Райо Зулиано 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Яракуянос — Депортиво Райо Зулиано, 8 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Флорентино Оропеца.
МСК, 8 тур, Стадион: Эстадио Флорентино Оропеца
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Яракуянос
27'
Завершен
1 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
3'
Яракуянос - Угловой
5'
Яракуянос - Угловой
8'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
17'
Яракуянос - Угловой
21'
Яракуянос - Угловой
27'
Яракуянос - 1-ый Гол
29'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
34'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
45'
Яракуянос - Угловой
45+4'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
90+1'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
90+5'
Депортиво Райо Зулиано - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Яракуянос — Депортиво Райо Зулиано
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
96
66
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу