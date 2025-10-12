Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - CD Cacahuatique Reserves 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: КД Луис Анхель Фирпо - РезервCD Cacahuatique Reserves, 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sergio Torres Stadium.

МСК, 16 тур, Стадион: Sergio Torres Stadium
Сальвадор - Резервная лига
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
10'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
CD Cacahuatique Reserves
23'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
10'
CD Cacahuatique Reserves icon
23'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 1-ый Гол
23'
CD Cacahuatique Reserves - 2-ой Гол
27'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
28'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
40'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
60'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
60'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
60'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
74'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
82'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
90+4'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
90+5'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча КД Луис Анхель Фирпо - Резерв — CD Cacahuatique Reserves

Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-17. Команда CD Cacahuatique Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. CD Cacahuatique Reserves забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды CD Cacahuatique Reserves, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
CD Cacahuatique Reserves
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.08.2025
CD Cacahuatique Reserves
CD Cacahuatique Reserves
0:0
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
44%
CD Cacahuatique Reserves CD Cacahuatique Reserves
56%
Атаки
121
127
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
3
7
Игры 16 тур
29.10.2025
КД Агуила - Резерв
-:-
Fuerte San Francisco Reserves
Отменен
13.10.2025
ФК Исидро Метапан - Резерв
3:3
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
Завершен
12.10.2025
CD Hercules Reserves
4:1
Zacatecoluca FC Reserves
Завершен
12.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука II
2:2
Inter FA Reserves
Завершен
12.10.2025
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
1:1
CD Cacahuatique Reserves
Завершен
11.10.2025
ФАС - Резерв
5:0
Муниципал Лимено - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
