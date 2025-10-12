КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 1-ый Гол

Превью матча КД Луис Анхель Фирпо - Резерв — CD Cacahuatique Reserves

Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-17. Команда CD Cacahuatique Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. CD Cacahuatique Reserves забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды CD Cacahuatique Reserves, в том матче сыграли вничью.