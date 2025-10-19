КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 4-ый Гол

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Незабитый пенальти

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 3-ий Гол

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 1-ый Гол

Превью матча Fuerte San Francisco Reserves — КД Луис Анхель Фирпо - Резерв

Команда Fuerte San Francisco Reserves в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-17. Команда Fuerte San Francisco Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КД Луис Анхель Фирпо - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, в том матче победу одержали хозяева.