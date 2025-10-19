Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Fuerte San Francisco Reserves - КД Луис Анхель Фирпо - Резерв 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: Fuerte San Francisco ReservesКД Луис Анхель Фирпо - Резерв, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Сальвадор - Резервная лига
Fuerte San Francisco Reserves
52'
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
7'
52'
88'
Смотреть онлайн
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
7'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
Fuerte San Francisco Reserves icon
52'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
52'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
88'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
7'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 1-ый Гол
18'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
19'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
24'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
35'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
45+2'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
48'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
51'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
52'
Fuerte San Francisco Reserves - 2-ой Гол
52'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 3-ий Гол
57'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
62'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
64'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
79'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Незабитый пенальти
88'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,4

Превью матча Fuerte San Francisco Reserves — КД Луис Анхель Фирпо - Резерв

Команда Fuerte San Francisco Reserves в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-17. Команда Fuerte San Francisco Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КД Луис Анхель Фирпо - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Fuerte San Francisco Reserves
Fuerte San Francisco Reserves
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Fuerte San Francisco Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.08.2025
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
2:0
Fuerte San Francisco Reserves
Fuerte San Francisco Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Fuerte San Francisco Reserves Fuerte San Francisco Reserves
64%
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
36%
Атаки
66
49
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
2
8
Игры 17 тур
19.10.2025
Fuerte San Francisco Reserves
1:3
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Завершен
19.10.2025
CD Cacahuatique Reserves
1:3
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
19.10.2025
Inter FA Reserves
0:0
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
18.10.2025
Муниципал Лимено - Резерв
0:2
КД Агуила - Резерв
Завершен
18.10.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
4:1
CD Hercules Reserves
Завершен
Комментарии к матчу
