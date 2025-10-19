Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн CD Cacahuatique Reserves - КД Платенсе Сакатеколука II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: CD Cacahuatique ReservesКД Платенсе Сакатеколука II, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Сальвадор - Резервная лига
CD Cacahuatique Reserves
26'
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
КД Платенсе Сакатеколука II
36'
52'
64'
Смотреть онлайн
CD Cacahuatique Reserves icon
26'
КД Платенсе Сакатеколука II icon
36'
Счет после первого тайма 1:1
КД Платенсе Сакатеколука II icon
52'
КД Платенсе Сакатеколука II icon
64'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
26'
CD Cacahuatique Reserves - 1-ый Гол
36'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
36'
КД Платенсе Сакатеколука II - 2-ой Гол
42'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
44'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
КД Платенсе Сакатеколука II - 3-ий Гол
58'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
63'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
64'
КД Платенсе Сакатеколука II - 4-ый Гол
80'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
85'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,1

Превью матча CD Cacahuatique Reserves — КД Платенсе Сакатеколука II

Команда CD Cacahuatique Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда КД Платенсе Сакатеколука II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 25-21. Команда CD Cacahuatique Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Платенсе Сакатеколука II забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды КД Платенсе Сакатеколука II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

CD Cacahuatique Reserves
CD Cacahuatique Reserves
КД Платенсе Сакатеколука II
CD Cacahuatique Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
КД Платенсе Сакатеколука II
КД Платенсе Сакатеколука II
2:4
CD Cacahuatique Reserves
CD Cacahuatique Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CD Cacahuatique Reserves CD Cacahuatique Reserves
46%
КД Платенсе Сакатеколука II КД Платенсе Сакатеколука II
54%
Атаки
66
77
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA