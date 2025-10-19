Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Резервная лига : CD Cacahuatique Reserves — КД Платенсе Сакатеколука II , 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча CD Cacahuatique Reserves — КД Платенсе Сакатеколука II

Команда CD Cacahuatique Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда КД Платенсе Сакатеколука II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 25-21. Команда CD Cacahuatique Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Платенсе Сакатеколука II забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды КД Платенсе Сакатеколука II, в том матче победу одержали гостьи.