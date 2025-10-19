Превью матча Inter FA Reserves — ФК Исидро Метапан - Резерв

Команда Inter FA Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-19. Команда ФК Исидро Метапан - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Inter FA Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Исидро Метапан - Резерв забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды ФК Исидро Метапан - Резерв, в том матче сыграли вничью.