19.10.2025

Смотреть онлайн Inter FA Reserves - ФК Исидро Метапан - Резерв 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: Inter FA ReservesФК Исидро Метапан - Резерв, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Сальвадор - Резервная лига
Inter FA Reserves
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
ФК Исидро Метапан - Резерв
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,4
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
37'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
45+2'
Угловой
ФК Исидро Метапан - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
51'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
53'
Угловой
ФК Исидро Метапан - Резерв - Угловой
65'
Угловой
ФК Исидро Метапан - Резерв - Угловой
79'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
90+2'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,4

Превью матча Inter FA Reserves — ФК Исидро Метапан - Резерв

Команда Inter FA Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-19. Команда ФК Исидро Метапан - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Inter FA Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Исидро Метапан - Резерв забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды ФК Исидро Метапан - Резерв, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Inter FA Reserves
Inter FA Reserves
ФК Исидро Метапан - Резерв
Inter FA Reserves
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
16.08.2025
ФК Исидро Метапан - Резерв
ФК Исидро Метапан - Резерв
5:5
Inter FA Reserves
Inter FA Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Inter FA Reserves Inter FA Reserves
52%
ФК Исидро Метапан - Резерв ФК Исидро Метапан - Резерв
48%
Атаки
77
75
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
0
3
Игры 17 тур
19.10.2025
Fuerte San Francisco Reserves
1:3
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Завершен
19.10.2025
CD Cacahuatique Reserves
1:3
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
19.10.2025
Inter FA Reserves
0:0
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
18.10.2025
Муниципал Лимено - Резерв
0:2
КД Агуила - Резерв
Завершен
18.10.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
4:1
CD Hercules Reserves
Завершен
Комментарии к матчу
