18.10.2025

Смотреть онлайн ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв - CD Hercules Reserves 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: ФК Альянса Сан-Сальвадор - РезервCD Hercules Reserves, 17 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Cuscatlán
Сальвадор - Резервная лига
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
Завершен
4 : 1
18 октября 2025
CD Hercules Reserves
16'
30'
59'
63'
69'
CD Hercules Reserves icon
16'
Alianza FC Reserves icon
30'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Alianza FC Reserves icon
59'
Alianza FC Reserves icon
63'
Alianza FC Reserves icon
69'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
4'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
7'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
14'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
16'
CD Hercules Reserves - 1-ый Гол
17'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
28'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
30'
Alianza FC Reserves - 2-ой Гол
41'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
43'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
43'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
55'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
59'
Alianza FC Reserves - 3-ий Гол
63'
Alianza FC Reserves - 4-ый Гол
67'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
69'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
69'
Alianza FC Reserves - 5-ый Гол
72'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
74'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
88'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
89'
Угловой
Alianza FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,1

Превью матча ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв — CD Hercules Reserves

Команда ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 42-16. Команда CD Hercules Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-10. Команда ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. CD Hercules Reserves забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды CD Hercules Reserves, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
CD Hercules Reserves
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.08.2025
CD Hercules Reserves
CD Hercules Reserves
1:2
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
67%
CD Hercules Reserves CD Hercules Reserves
33%
Атаки
114
55
Угловые
11
5
Удары мимо ворот
8
0
Удары в створ ворот
13
6
Игры 17 тур
19.10.2025
Fuerte San Francisco Reserves
1:3
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Завершен
19.10.2025
CD Cacahuatique Reserves
1:3
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
19.10.2025
Inter FA Reserves
0:0
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
18.10.2025
Муниципал Лимено - Резерв
0:2
КД Агуила - Резерв
Завершен
18.10.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
4:1
CD Hercules Reserves
Завершен
Комментарии к матчу
