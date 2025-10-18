Превью матча ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв — CD Hercules Reserves

Команда ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 42-16. Команда CD Hercules Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-10. Команда ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. CD Hercules Reserves забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды CD Hercules Reserves, в том матче победу одержали гостьи.