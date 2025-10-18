Превью матча Муниципал Лимено - Резерв — КД Агуила - Резерв

Команда Муниципал Лимено - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда КД Агуила - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Муниципал Лимено - Резерв в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. КД Агуила - Резерв забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды КД Агуила - Резерв, в том матче победу одержали хозяева.