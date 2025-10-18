Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Муниципал Лимено - Резерв - КД Агуила - Резерв 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: Муниципал Лимено - РезервКД Агуила - Резерв, 17 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jose Ramon Flores.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Jose Ramon Flores
Сальвадор - Резервная лига
Муниципал Лимено - Резерв
Завершен
0 : 2
18 октября 2025
КД Агуила - Резерв
49'
85'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
КД Агуила - Резерв icon
49'
КД Агуила - Резерв icon
85'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4
Текстовая трансляция
21'
Угловой
CD Муниципал Лимено - Резерв - Угловой
39'
Угловой
КД Агуила - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
49'
КД Агуила - Резерв - 1-ый Гол
56'
Угловой
КД Агуила - Резерв - Угловой
77'
Угловой
КД Агуила - Резерв - Угловой
85'
КД Агуила - Резерв - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4

Превью матча Муниципал Лимено - Резерв — КД Агуила - Резерв

Команда Муниципал Лимено - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда КД Агуила - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Муниципал Лимено - Резерв в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. КД Агуила - Резерв забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды КД Агуила - Резерв, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Муниципал Лимено - Резерв
Муниципал Лимено - Резерв
КД Агуила - Резерв
Муниципал Лимено - Резерв
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.08.2025
КД Агуила - Резерв
КД Агуила - Резерв
2:1
Муниципал Лимено - Резерв
Муниципал Лимено - Резерв
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Муниципал Лимено - Резерв Муниципал Лимено - Резерв
50%
КД Агуила - Резерв КД Агуила - Резерв
50%
Атаки
126
102
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
3
Игры 17 тур
19.10.2025
Fuerte San Francisco Reserves
1:3
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Завершен
19.10.2025
CD Cacahuatique Reserves
1:3
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
19.10.2025
Inter FA Reserves
0:0
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
18.10.2025
Муниципал Лимено - Резерв
0:2
КД Агуила - Резерв
Завершен
18.10.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
4:1
CD Hercules Reserves
Завершен
Комментарии к матчу
