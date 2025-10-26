Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Fuerte San Francisco Reserves - Муниципал Лимено - Резерв 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: Fuerte San Francisco ReservesМуниципал Лимено - Резерв, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Сальвадор - Резервная лига
Fuerte San Francisco Reserves
12'
23'
39'
41'
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
Муниципал Лимено - Резерв
Fuerte San Francisco Reserves icon
12'
Fuerte San Francisco Reserves icon
23'
Fuerte San Francisco Reserves icon
39'
Fuerte San Francisco Reserves icon
41'
Счет после первого тайма 4:0
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
12'
Fuerte San Francisco Reserves - 1-ый Гол
18'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
22'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
23'
Fuerte San Francisco Reserves - 2-ой Гол
29'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
39'
Fuerte San Francisco Reserves - 3-ий Гол
41'
Fuerte San Francisco Reserves - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
48'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
50'
Угловой
CD Муниципал Лимено - Резерв - Угловой
66'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
70'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
77'
Угловой
CD Муниципал Лимено - Резерв - Угловой
87'
Угловой
Fuerte San Francisco Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Fuerte San Francisco Reserves — Муниципал Лимено - Резерв

Команда Fuerte San Francisco Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-19. Команда Муниципал Лимено - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Fuerte San Francisco Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Муниципал Лимено - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Муниципал Лимено - Резерв, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Fuerte San Francisco Reserves
Fuerte San Francisco Reserves
Муниципал Лимено - Резерв
Fuerte San Francisco Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
Муниципал Лимено - Резерв
Муниципал Лимено - Резерв
2:0
Fuerte San Francisco Reserves
Fuerte San Francisco Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Fuerte San Francisco Reserves Fuerte San Francisco Reserves
49%
Муниципал Лимено - Резерв Муниципал Лимено - Резерв
51%
Атаки
90
74
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
7
3
