Превью матча ФК Исидро Метапан - Резерв — CD Cacahuatique Reserves

Команда ФК Исидро Метапан - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда CD Cacahuatique Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда ФК Исидро Метапан - Резерв в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Cacahuatique Reserves забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды CD Cacahuatique Reserves, в том матче победу одержали гостьи.