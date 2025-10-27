Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн ФК Исидро Метапан - Резерв - CD Cacahuatique Reserves 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: ФК Исидро Метапан - РезервCD Cacahuatique Reserves, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge Calero Suarez.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Jorge Calero Suarez
Сальвадор - Резервная лига
ФК Исидро Метапан - Резерв
3'
73'
90+2'
Завершен
3 : 1
27 октября 2025
CD Cacahuatique Reserves
67'
ФК Исидро Метапан - Резерв icon
3'
Счет после первого тайма 1:0
CD Cacahuatique Reserves icon
67'
ФК Исидро Метапан - Резерв icon
73'
ФК Исидро Метапан - Резерв icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
ФК Исидро Метапан - Резерв - 1-ый Гол
11'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
14'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
14'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
15'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
16'
Угловой
ФК Исидро Метапан - Резерв - Угловой
17'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
19'
Угловой
ФК Исидро Метапан - Резерв - Угловой
35'
Угловой
ФК Исидро Метапан - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
67'
CD Cacahuatique Reserves - 2-ой Гол
73'
ФК Исидро Метапан - Резерв - 3-ий Гол
79'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
90'
Угловой
CD Cacahuatique Reserves - Угловой
90+2'
ФК Исидро Метапан - Резерв - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча ФК Исидро Метапан - Резерв — CD Cacahuatique Reserves

Команда ФК Исидро Метапан - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда CD Cacahuatique Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда ФК Исидро Метапан - Резерв в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Cacahuatique Reserves забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды CD Cacahuatique Reserves, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Исидро Метапан - Резерв
ФК Исидро Метапан - Резерв
CD Cacahuatique Reserves
ФК Исидро Метапан - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
CD Cacahuatique Reserves
CD Cacahuatique Reserves
1:2
ФК Исидро Метапан - Резерв
ФК Исидро Метапан - Резерв
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Исидро Метапан - Резерв ФК Исидро Метапан - Резерв
50%
CD Cacahuatique Reserves CD Cacahuatique Reserves
50%
Атаки
82
88
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
9
4
Игры 18 тур
27.10.2025
ФК Исидро Метапан - Резерв
3:1
CD Cacahuatique Reserves
Завершен
26.10.2025
Fuerte San Francisco Reserves
4:0
Муниципал Лимено - Резерв
Завершен
26.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука II
1:2
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Завершен
24.10.2025
Zacatecoluca FC Reserves
3:2
КД Агуила - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
