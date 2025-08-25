Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн КД Какауатике - Исидро 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: КД КакауатикеИсидро, 7 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Ecologico El Amaton.

МСК, 7 тур, Стадион: Centro Ecologico El Amaton
Чемпионат Сальвадора по футболу
КД Какауатике
59'
90+1'
Завершен
2 : 2
25 августа 2025
Исидро
33'
61'
AD Isidro Metapan icon
33'
Счет после первого тайма 0:1
КД Какауатике icon
59'
AD Isidro Metapan icon
61'
КД Какауатике icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
23'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
33'
AD Isidro Metapan - 1-ый Гол
35'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
45'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
КД Какауатике - 2-ой Гол
61'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
61'
AD Isidro Metapan - 3-ий Гол
65'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
80'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
90+1'
КД Какауатике - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча КД Какауатике — Исидро

История последних встреч

КД Какауатике
КД Какауатике
Исидро
КД Какауатике
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
16.02.2026
КД Какауатике
КД Какауатике
1:1
Исидро
Исидро
Обзор

Статистика матча

Атаки
135
127
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
3
3
Игры 7 тур
16.02.2026
Zacatecoluca FC
0:2
Агуила
Завершен
16.02.2026
КД Какауатике
1:1
Исидро
Завершен
15.02.2026
ФАС
3:1
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
15.02.2026
ФК Луис Анхель Фирпо
3:1
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
15.02.2026
Inter FA
3:1
CD Hercules
Завершен
15.02.2026
Муниципал Лимено
5:0
Фуэрте Сан-Франциско
Завершен
15.02.2026
Альянса Сан-Сальвадор
-:-
ФАС
Отложен
Комментарии к матчу
