25.08.2025
Смотреть онлайн КД Какауатике - Исидро 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу: КД Какауатике — Исидро, 7 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Ecologico El Amaton.
МСК, 7 тур, Стадион: Centro Ecologico El Amaton
Чемпионат Сальвадора по футболу
КД Какауатике
59'
90+1'
Завершен
2 : 2
25 августа 2025
Исидро
33'
61'
Счет после первого тайма 0:1
КД Какауатике
59'
КД Какауатике
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
16'
КД Какауатике - Угловой
23'
AD Isidro Metapan - Угловой
33'
AD Isidro Metapan - 1-ый Гол
35'
AD Isidro Metapan - Угловой
45'
AD Isidro Metapan - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
КД Какауатике - 2-ой Гол
61'
AD Isidro Metapan - Угловой
61'
AD Isidro Metapan - 3-ий Гол
65'
КД Какауатике - Угловой
80'
AD Isidro Metapan - Угловой
90+1'
КД Какауатике - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча КД Какауатике — Исидро
История последних встреч
КД Какауатике
Исидро
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
16.02.2026
КД Какауатике
1:1
Исидро
Статистика матча
Атаки
135
127
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу