Превью матча ФК Луис Анхель Фирпо — КД Какауатике

Команда ФК Луис Анхель Фирпо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-12. Команда КД Какауатике, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда ФК Луис Анхель Фирпо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Какауатике забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды КД Какауатике, в том матче победу одержали гостьи.