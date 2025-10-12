Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу : Исидро — Альянса Сан-Сальвадор , 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge Calero Suarez .

Превью матча Исидро — Альянса Сан-Сальвадор

Команда Исидро в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-14. Команда Альянса Сан-Сальвадор, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-7. Команда Исидро в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Альянса Сан-Сальвадор забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Альянса Сан-Сальвадор, в том матче победу одержали гостьи.