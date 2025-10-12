Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Исидро - Альянса Сан-Сальвадор 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: ИсидроАльянса Сан-Сальвадор, 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge Calero Suarez.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Jorge Calero Suarez
Чемпионат Сальвадора по футболу
Исидро
53'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Альянса Сан-Сальвадор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
AD Isidro Metapan icon
53'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
42'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
44'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
53'
AD Isidro Metapan - 1-ый Гол
61'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
83'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
87'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
90+3'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
90+6'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Исидро — Альянса Сан-Сальвадор

Команда Исидро в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-14. Команда Альянса Сан-Сальвадор, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-7. Команда Исидро в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Альянса Сан-Сальвадор забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Альянса Сан-Сальвадор, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Исидро
Исидро
Альянса Сан-Сальвадор
Исидро
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
0:2
Исидро
Исидро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Исидро Исидро
38%
Альянса Сан-Сальвадор Альянса Сан-Сальвадор
62%
Атаки
86
92
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
3
1
Игры 16 тур
13.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука
2:2
Inter FA
Завершен
13.10.2025
CD Hercules
2:1
Zacatecoluca FC
Завершен
12.10.2025
Исидро
1:0
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
12.10.2025
ФК Луис Анхель Фирпо
3:0
КД Какауатике
Завершен
12.10.2025
ФАС
2:1
Муниципал Лимено
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
12 Ноября
18:00
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA