12.10.2025

Смотреть онлайн ФАС - Муниципал Лимено 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: ФАСМуниципал Лимено, 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Oscar Quiteno.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Oscar Quiteno
Чемпионат Сальвадора по футболу
ФАС
43'
90+6'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Муниципал Лимено
67'
Смотреть онлайн
ФАС icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,1
CD Муниципал Лимено icon
67'
ФАС icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФАС - Угловой
6'
Угловой
ФАС - Угловой
13'
Угловой
ФАС - Угловой
13'
Угловой
ФАС - Угловой
24'
Угловой
ФАС - Угловой
32'
Угловой
ФАС - Угловой
43'
ФАС - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 5,1
47'
Угловой
ФАС - Угловой
67'
CD Муниципал Лимено - 2-ой Гол
80'
Угловой
CD Муниципал Лимено - Угловой
85'
Угловой
ФАС - Угловой
90+6'
ФАС - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФАС — Муниципал Лимено

Команда ФАС в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 31-13. Команда Муниципал Лимено, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-15. Команда ФАС в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Муниципал Лимено забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Муниципал Лимено, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФАС
ФАС
Муниципал Лимено
ФАС
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Муниципал Лимено
Муниципал Лимено
1:4
ФАС
ФАС
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФАС ФАС
62%
Муниципал Лимено Муниципал Лимено
38%
Атаки
134
95
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
3
6
Игры 16 тур
13.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука
2:2
Inter FA
Завершен
13.10.2025
CD Hercules
2:1
Zacatecoluca FC
Завершен
12.10.2025
Исидро
1:0
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
12.10.2025
ФК Луис Анхель Фирпо
3:0
КД Какауатике
Завершен
12.10.2025
ФАС
2:1
Муниципал Лимено
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA