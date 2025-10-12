Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу : ФАС — Муниципал Лимено , 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Oscar Quiteno .

Превью матча ФАС — Муниципал Лимено

Команда ФАС в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 31-13. Команда Муниципал Лимено, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-15. Команда ФАС в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Муниципал Лимено забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Муниципал Лимено, в том матче победу одержали гостьи.