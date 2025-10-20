Превью матча Фуэрте Сан-Франциско — ФК Луис Анхель Фирпо

Команда Фуэрте Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-17. Команда ФК Луис Анхель Фирпо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Фуэрте Сан-Франциско в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. ФК Луис Анхель Фирпо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды ФК Луис Анхель Фирпо, в том матче победу одержали хозяева.