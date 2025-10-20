Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Фуэрте Сан-Франциско - ФК Луис Анхель Фирпо 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: Фуэрте Сан-ФранцискоФК Луис Анхель Фирпо, 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Correcaminos.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Correcaminos
Чемпионат Сальвадора по футболу
Фуэрте Сан-Франциско
45+1'
Завершен
1 : 4
20 октября 2025
ФК Луис Анхель Фирпо
2'
9'
15'
52'
ФК Луис Анхель Фирпо icon
2'
ФК Луис Анхель Фирпо icon
9'
ФК Луис Анхель Фирпо icon
15'
Фуэрте Сан-Франциско icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:3
ФК Луис Анхель Фирпо icon
52'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
2'
ФК Луис Анхель Фирпо - 1-ый Гол
5'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
9'
ФК Луис Анхель Фирпо - 2-ой Гол
15'
ФК Луис Анхель Фирпо - 3-ий Гол
26'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
42'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
43'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
45+1'
Фуэрте Сан-Франциско - 4-ый Гол
45+4'
Угловой
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
51'
Угловой
Фуэрте Сан-Франциско - Угловой
52'
ФК Луис Анхель Фирпо - 5-ый Гол
79'
Угловой
Фуэрте Сан-Франциско - Угловой
81'
Угловой
Фуэрте Сан-Франциско - Угловой
82'
Угловой
Фуэрте Сан-Франциско - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Фуэрте Сан-Франциско — ФК Луис Анхель Фирпо

Команда Фуэрте Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-17. Команда ФК Луис Анхель Фирпо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Фуэрте Сан-Франциско в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. ФК Луис Анхель Фирпо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды ФК Луис Анхель Фирпо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Фуэрте Сан-Франциско
Фуэрте Сан-Франциско
ФК Луис Анхель Фирпо
Фуэрте Сан-Франциско
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.08.2025
ФК Луис Анхель Фирпо
ФК Луис Анхель Фирпо
3:0
Фуэрте Сан-Франциско
Фуэрте Сан-Франциско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фуэрте Сан-Франциско Фуэрте Сан-Франциско
44%
ФК Луис Анхель Фирпо ФК Луис Анхель Фирпо
56%
Атаки
116
142
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
4
8
Рейтинг UEFA